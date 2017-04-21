Куртуа сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о состоянии здоровья Тибо Куртуа и Гэри Кэйхилла в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с «Тоттенхэмом».

«Это не самый удачный период для нас. У Кэйхилла была небольшая температура во время утренней тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочел отвезти его в больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьёзная. Сейчас Гэри чувствует себя намного лучше, но если вы спросите меня, готов ли он сыграть завтра, я отвечу, что это очень трудно для него.

Тибо Куртуа тренировался на неделе и может принять участие в полуфинале».

Также он рассказал о ситуации с Джоном Терри, который покинет команду по окончании сезона.

«Я повторял на каждой пресс-конференции, что Джон очень важен для меня в мой первый сезон. Он помогает мне на поле и за его пределами. Это наш выдающийся капитан.

Проблема заключается в том, что Джон хочет играть регулярно, по этой причине мы должны уважать его решение. Я был футболистом и знаю, когда в карьере наступает такой момент, разум и тело говорят вам продолжать, потому что вы ощущаете, что можете это делать. Если вы хотите играть регулярно, то это ваше право.

Если вы спросите, серьёзная ли это потеря для нас в следующем сезоне, то я отвечу — да и ещё раз да. Я вижу, что он делает в этом сезоне, и я повторюсь, для раздевалки, в момент когда мы строим новую команду, игрок калибра Джона Терри очень для нас важен».