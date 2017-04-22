«Эвертон» заинтересован в приобретении хавбека «Лиона» Геззаля

24-летний полузащитник «Лиона» и сборной Алжира Рашид Геззаль по окончании сезона может перебраться на Туманный Альбион.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Эвертон» и лично главный тренер «ирисок» Рональд Куман. Мерсисайдский клуб пытался приобрести хавбека еще минувшим летом, однако тогда получил отказ от «ткачей».

Контракт Геззаля с «Лионом» рассчитан до лета 2018 года, и игрок пока не спешит продлевать трудовое соглашение с французским клубом. Очевидно, что «Эвертон» может предложить ему куда более выгодные финансовые условия, нежели его нынешний клуб.