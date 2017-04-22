Бакка летом покинет «Милан»
Сегодня, 13:23 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» Карлос Бакка этим летом покинет свой нынешний клуб.
Контракт колумбийца с «россонери» рассчитан еще на три сезона, однако руководство клуба намерено летом продать игрока, который не слишком вписывается в философию игры главного тренера команды Винченцо Монтеллы.
Отмечается, что в услугах форварда заинтересован «Марсель», однако сам Бакка предпочел бы вернуться в «Севилью», за которую он выступал до перехода в «Милан». Также возможен вариант, при котором «россонери» попробуют обменять Бакку на форварда «Ромы» Эдина Джеко.
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