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Бакка летом покинет «Милан»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Бакка Карлос
Сегодня, 13:23 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» Карлос Бакка этим летом покинет свой нынешний клуб.

Контракт колумбийца с «россонери» рассчитан еще на три сезона, однако руководство клуба намерено летом продать игрока, который не слишком вписывается в философию игры главного тренера команды Винченцо Монтеллы.

Отмечается, что в услугах форварда заинтересован «Марсель», однако сам Бакка предпочел бы вернуться в «Севилью», за которую он выступал до перехода в «Милан». Также возможен вариант, при котором «россонери» попробуют обменять Бакку на форварда «Ромы» Эдина Джеко.

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