В «Ман Сити» готовы заплатить за Бонуччи 60 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Манчестер Сити, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 12:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Манчестер Сити» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
Сообщается, что «горожане», предпринимавшие попытки приобрести 30-летнего игрока еще минувшим летом, по окончании сезона предложат туринскому клубу 60 млн евро за оборонца. Если трансфер состоится, то данная сделка станет рекордной в истории футбола для позиции защитника.
Стоит отметить, что в декабре Бонуччи продлил контракт со «Старой Синьорой» до июня 2021 года.
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