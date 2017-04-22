Источник: «Арбитр извинился перед Семиным за допущенные ошибки»
Вчера, 23:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. На взгляд наставника «железнодорожников» Юрия Семина, Иванов допустил несколько ключевых ошибок, лишив «Локомотив» победы в поединке. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, арбитр принес извинения Семину:
«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча».
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