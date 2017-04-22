Источник: «Арбитр извинился перед Семиным за допущенные ошибки»

Матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. На взгляд наставника «железнодорожников» Юрия Семина, Иванов допустил несколько ключевых ошибок, лишив «Локомотив» победы в поединке. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, арбитр принес извинения Семину:

«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча».