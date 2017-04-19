Комиссия: «Арбитр ошибся. Пенальти в ворота „Спартака“ следовало назначить»
Сегодня, 15:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Сегодня состоялось плановое заседание контрольно-квалификационной комиссии. Помимо прочих моментов, комиссия рассмотрела спорный эпизод в матче «Спартак» - «Зенит». На 30-й минуте в штрафной «Спартака» мяч попал в руку защитнику Дмитрию Комбарову, но пенальти назначен не был. Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин признал, что арбитр ошибся:
«Контрольно-квалификационная комиссия признала, что на 30-й минуте дополнительный помощник судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода».
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Эта же комиссия даже не рассматривала правильность назначения пенальти на Дзюбе в том же матче.
Эта же комиссия рассмотрела эпизод с нанесением травмы Хави Гарсией Газинскому только после протеста Краснодара,а так даже рассматривать не собиралась.
И это только три примера.Эта потешная комиссия дискредитировала себя и её выводы никому не интересны.
Эта же комиссия даже не рассматривала правильность назначения пенальти на Дзюбе в том же матче.
Эта же комиссия рассмотрела эпизод с нанесением травмы Хави Гарсией Газинскому только после протеста Краснодара,а так даже рассматривать не собиралась.
И это только три примера.Эта потешная комиссия дискредитировала себя и её выводы никому не интересны.
«По матчу “Спартак” — “Зенит”: мы рассмотрели оскорбительные баннеры, появившиеся на трибуне болельщиков “Спартака”. За публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, мы приняли решение оштрафовать “Спартак” на 150 тыс. рублей.
Объясню, почему такая цифра. За баннер, в котором ненормативно оскорбляется Артём Дзюба, штраф 100 тыс. рублей, ведь это уже второй случай использования болельщиками “Спартака” нецензурной лексики в баннерах. А за баннер, в котором оскорбляют Артёма Дзюбу, Александра Кококорина и Юрия Жиркова, штраф — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц
Получается оптом - дешевле!
https://www.youtube.com/watch?v=-d6BBleVfLI
А же их читал ))
совсем как луческу стал !
Не то, что раньше они не торопясь делали чемпионом ЦСКА)