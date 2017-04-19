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Комиссия: «Арбитр ошибся. Пенальти в ворота „Спартака“ следовало назначить»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство
Сегодня, 15:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Сегодня состоялось плановое заседание контрольно-квалификационной комиссии. Помимо прочих моментов, комиссия рассмотрела спорный эпизод в матче «Спартак» - «Зенит». На 30-й минуте в штрафной «Спартака» мяч попал в руку защитнику Дмитрию Комбарову, но пенальти назначен не был. Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин признал, что арбитр ошибся:

«Контрольно-квалификационная комиссия признала, что на 30-й минуте дополнительный помощник судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода».

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