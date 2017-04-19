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Видаль: «Подобному воровству не место в Лиге чемпионов»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Судейство, Видаль Артуро, Кашшаи Виктор
Сегодня, 04:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль раскритиковал работу судейской бригады во главе с Виктором Кашшаи, которая обслуживала ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Поединок завершился поражением мюнхенской команды (2:4, общий счёт - 3:6).

«Подобному воровству не место в Лиге чемпионов. Все ясно увидели то, что случилось. И увиденное вселяет в нас определённые сомнения. Мы хотели пройти в следующий раунд, и мы находимся в ярости из-за того, что судьбу такого яркого матча решил арбитр. Он принимал крайне неверные решения, из-за которых „Бавария“ вылетает из Лиги чемпионов».

Чилийский хавбек был удалён с поля на 84-й минуте, когда ему была показана вторая жёлтая карточка. Ранее сообщалось, что Видаль, Тиаго Алькантара и Роберт Левандовски после матча посетили судейскую комнату, откуда футболистов пришлось выводить при помощи полиции.

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