Видаль: «Подобному воровству не место в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль раскритиковал работу судейской бригады во главе с Виктором Кашшаи, которая обслуживала ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Поединок завершился поражением мюнхенской команды (2:4, общий счёт - 3:6).

«Подобному воровству не место в Лиге чемпионов. Все ясно увидели то, что случилось. И увиденное вселяет в нас определённые сомнения. Мы хотели пройти в следующий раунд, и мы находимся в ярости из-за того, что судьбу такого яркого матча решил арбитр. Он принимал крайне неверные решения, из-за которых „Бавария“ вылетает из Лиги чемпионов».

Чилийский хавбек был удалён с поля на 84-й минуте, когда ему была показана вторая жёлтая карточка. Ранее сообщалось, что Видаль, Тиаго Алькантара и Роберт Левандовски после матча посетили судейскую комнату, откуда футболистов пришлось выводить при помощи полиции.