Рейтинг@Mail.ru

Еськов рассудит ЦСКА и «Локомотив», а также другие назначения на матчи 25-го тура РФПЛ

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Еськов Алексей
Сегодня, 15:38 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Антон Белюсь

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура РФПЛ.

25 апреля (вторник)

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

26 апреля (среда)

«Рубин» – «Терек»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).

27 апреля (четверг)

«Анжи» – «Томь»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Амкар» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Назначения на 24-й тур можете посмотреть здесь.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:13
ответ пользователю Tommy Lee (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:11
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:08
ответ пользователю Tommy Lee (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:08
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:07
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:03, редактировал Сегодня 16:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:48
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19 апреля 2017
15:54 Комиссия: «Арбитр ошибся. Пенальти в ворота „Спартака“ следовало назначить» 276
Александр Чистяков
Венгерский беспредел, или Арбитры по вызову
Пике многоточием прокомментировал победу «Реала», и хотя не знакомым Айтекина кивать на кривую рожу соседа, «Соккер.ру» соглашается по сути: удивительные вещи творятся!
Комментариев: 171
04:57 Видаль: «Подобному воровству не место в Лиге чемпионов» 96
03:30 Лам: «„Баварии“ немного не повезло с судейскими решениями» 14
03:12 Трёх игроков «Баварии» вывели из судейской комнаты при участии полиции 71
03:00 Роббен: «Исход такого события решил некто со свистком» 59
18 апреля 2017
14:47 Мальенко рассудит МЮ и «Андерлехт» 3
17 апреля 2017
13:41 «Барселону» и «Ювентус» рассудит Куйперс 90
11:52 Будогосский: «Комиссия рассмотрит эпизод с рукой Комбарова» 213
16 апреля 2017
Cules2013
Судьи. Видеоповторы. Хоффенхайм
Блогер «Соккер.ру» Cules2013 обратил внимание на судейский скандал в Зинсхайме.
Комментариев: 8
все материалы по этой теме
Турниры