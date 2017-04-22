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«Фиорентина» обыграла «Интер», пропустив 4 гола

Матч: ФиорентинаФиорентина5 : 4ИнтернационалеИнтернационале
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:43 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В сумасшедшем матче 33-го тура серии А «Фиорентина» обыграла «Интер» и взяла реванш за матч первого круга, в котором миланский клуб одержал победу со счетом 4:2.

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» – «Интер» – 5:4 (1:2)
Голы: Весино 24, Астори 63, Весино 65, Бабакар 70, Бабакар 81 — Перишич 28, Икарди 33, Икарди 88, Икарди 90+2

Нереализованный пенальти: Бернардески 50

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Томович (Сальседо 52), Астори, Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Тельо (Кристофоро 83), Бабакар, Бернардески (Иличич 56). 
Главный тренер: Паулу Соуза.

«Интер»: Ханданович, Нагатомо (Эдер 72), Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа (Брозович 77), Гальярдини, Перешич, Мариу, Кандрева, Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

Предупреждения: Астори 76, Санчес 79. Кристофоро 90+5.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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