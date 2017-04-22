«Фиорентина» обыграла «Интер», пропустив 4 гола
В сумасшедшем матче 33-го тура серии А «Фиорентина» обыграла «Интер» и взяла реванш за матч первого круга, в котором миланский клуб одержал победу со счетом 4:2.
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» – «Интер» – 5:4 (1:2)
Голы: Весино 24, Астори 63, Весино 65, Бабакар 70, Бабакар 81 — Перишич 28, Икарди 33, Икарди 88, Икарди 90+2
Нереализованный пенальти: Бернардески 50
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Томович (Сальседо 52), Астори, Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Тельо (Кристофоро 83), Бабакар, Бернардески (Иличич 56).
Главный тренер: Паулу Соуза.
«Интер»: Ханданович, Нагатомо (Эдер 72), Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа (Брозович 77), Гальярдини, Перешич, Мариу, Кандрева, Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
Предупреждения: Астори 76, Санчес 79. Кристофоро 90+5.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Если еще прибавят миланские клубы, Рома и Наполи обретут стабильность, Фиорентина и Лацио сделают шаг вперед, то итальянский чемп составит реальную и мощную конкуренцию АПЛ и Ла Лиге за звание лучшего чемпа в мире.
Если еще прибавят миланские клубы, Рома и Наполи обретут стабильность, Фиорентина и Лацио сделают шаг вперед, то итальянский чемп составит реальную и мощную конкуренцию АПЛ и Ла Лиге за звание лучшего чемпа в мире.
Фиалок с победой
Фиалок с победой
позор, короче.
в нормальной стране за такие бабки бы построили вообще пуленепробиваемый стадион мать его
Походу, у вас "итальянцев" такая же "любовь" к Интеру, коя есть у АПЛ-цев к ТТХ)
Как говорится, время лечит. И это правда))
Черня полоса - белая полоса))
Если сравнивать чемп италии лет 10 назад и сейчас, то плакать хочется.
Фиорентину с победой.
здравья желаю
При счете 2-1 зевнул и выключил. Наверное зря