Алейш Видаль начал работать с мячом

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль приступил к работе с мячом. Таким образом, восстановление игрока идет по плану, хотя понятно, что в текущем сезоне он уже не сыграет.

Футболист в феврале серьезно повредил голеностоп и выбыл до конца сезона.