Алейш Видаль начал работать с мячом
Сегодня, 10:12 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Барселоны» Алейш Видаль приступил к работе с мячом. Таким образом, восстановление игрока идет по плану, хотя понятно, что в текущем сезоне он уже не сыграет.
Футболист в феврале серьезно повредил голеностоп и выбыл до конца сезона.
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