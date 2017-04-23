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Алейш Видаль начал работать с мячом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Видаль Алейш
Сегодня, 10:12 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль приступил к работе с мячом. Таким образом, восстановление игрока идет по плану, хотя понятно, что в текущем сезоне он уже не сыграет.

Футболист в феврале серьезно повредил голеностоп и выбыл до конца сезона. 

 

Como te echaba de menos...⚽️🥅 🔴🔵ForçaBarça🔵🔴 🅰️✅ 📸by @miguelruizfcb

Публикация от AleixVidal22 (@av22oficial)

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