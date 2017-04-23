Лиссабонское дерби закончилось боевой ничьей

В 30-м туре чемпионата Португалии встретились третья и первая команда: «Спортинг» и «Бенфика». Лиссабонские гранды не выявили сильнейшего.

Лиссабон, стадион «Жозе Алваладе»

«Спортинг» – «Бенфика» – 1:1 (1:0)

Голы: Силва 5 (пен.) — Линделеф 66

«Спортинг»: Патрисиу, Джефферсон, Оливейра, Коатес, Скелотто, Карвалью, Сезар (Поденсе 80), Силва, Желсон (Кэмпбелл 88), Дост, Руис Алан (Руис Брайан 64).

Главный тренер: Жорже Жезуш.

«Бенфика»: Эдерсон, Гримальдо, Линделеф, Луизао, Семеду, Фейса, Силва (Хименес 58), Пицци, Сальвио (Каррильо 74), Митроглу, Серви.

Главный тренер: Руи Витория.

Предупреждения: Руис 65, Митроглу 76, Хименес 81, Луизао 90.

Судья: Артур Соареш Диаш.

Напомним, что в начале апреля наставник «Бенфики» продлил контракт с клубом.