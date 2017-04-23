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Лиссабонское дерби закончилось боевой ничьей

Матч: СпортингСпортинг1 : 1БенфикаБенфика
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В 30-м туре чемпионата Португалии встретились третья и первая команда: «Спортинг» и «Бенфика». Лиссабонские гранды не выявили сильнейшего.

Лиссабон, стадион «Жозе Алваладе»

«Спортинг» – «Бенфика» – 1:1 (1:0)
Голы: Силва 5 (пен.) — Линделеф 66

«Спортинг»: Патрисиу, Джефферсон, Оливейра, Коатес, Скелотто, Карвалью, Сезар (Поденсе 80), Силва, Желсон (Кэмпбелл 88), Дост, Руис Алан (Руис Брайан 64).
Главный тренер: Жорже Жезуш.

«Бенфика»: Эдерсон, Гримальдо, Линделеф, Луизао, Семеду, Фейса, Силва (Хименес 58), Пицци, Сальвио (Каррильо 74), Митроглу, Серви.
Главный тренер: Руи Витория.

Предупреждения: Руис 65, Митроглу 76, Хименес 81, Луизао 90.

Судья: Артур Соареш Диаш.

Напомним, что в начале апреля наставник «Бенфики» продлил контракт с клубом.

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