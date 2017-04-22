«Атлетико» добыл трудовую победу над «Эспаньолом»
В поединке 33-го тура Примеры мадридский «Атлетико» добыл трудовую победу над «Эспаньолом».
Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»
«Эспаньол» – «Атлетико» – 0:1 (0:0)
Голы: Гризманн 73
«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Х. Лопес (Наварро 82), Рейес, Кариколь, Санчес, Хурадо (Рейес 82), Пьятти, Фуэго, Морено, Кайседо (Баптистао 62).
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.
«Атлетико»: Облак, Луис, Годин, Савич, Хименес, Коке, Сауль, Карраско (Гамейро 65), Габи, Гризманн, Торрес (Партей 46).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Годин 27, Кайседо 30, Ньигес 57, Пьятти 63, Санчес 90+2.
Судья: Иньяки Виканди.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Напомним, что в первом круге чемпионата «Атлетико» на своем поле не смог забить ни одного гола «Эспаньолу».
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Я не понимаю по кАзлиному
Один гол и и ноль в свои.