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«Атлетико» добыл трудовую победу над «Эспаньолом»

Матч: ЭспаньолЭспаньол0 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 33-го тура Примеры мадридский «Атлетико» добыл трудовую победу над «Эспаньолом».

Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»

«Эспаньол» – «Атлетико» – 0:1 (0:0)
Голы: Гризманн 73

«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Х. Лопес (Наварро 82), Рейес, Кариколь, Санчес, Хурадо (Рейес 82), Пьятти, Фуэго, Морено, Кайседо (Баптистао 62).
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.

«Атлетико»: Облак, Луис, Годин, Савич, Хименес, Коке, Сауль, Карраско (Гамейро 65), Габи, Гризманн, Торрес (Партей 46).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Годин 27, Кайседо 30, Ньигес 57, Пьятти 63, Санчес 90+2.

Судья: Иньяки Виканди.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Напомним, что в первом круге чемпионата «Атлетико» на своем поле не смог забить ни одного гола «Эспаньолу».

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