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«Локомотив» будет требовать наказания для арбитров матча с «Амкаром»

Матч: ЛокомотивЛокомотив3 : 3АмкарАмкар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Геркус Илья
Сегодня, 14:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб будет требовать наказания главного арбитра матча чемпионата России против «Амкара» (3:3) Сергея Иванова.

По мнению главного тренера «Локо» Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «железнодорожников», а также засчитал гол из положения вне игры.

«Мы предпримем все возможные действия в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил».

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