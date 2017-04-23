«Локомотив» будет требовать наказания для арбитров матча с «Амкаром»
Сегодня, 14:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб будет требовать наказания главного арбитра матча чемпионата России против «Амкара» (3:3) Сергея Иванова.
По мнению главного тренера «Локо» Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «железнодорожников», а также засчитал гол из положения вне игры.
«Мы предпримем все возможные действия в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил».
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Сегодня провалились и «Зенит», и «Спартак», только по-разному. «Соккер.ру» поможет резюмировать увиденное – говорим о прекрасном «Ростове» и тупиковом арбитраже.
21 апреля 2017
19 апреля 2017
Александр Чистяков
Пике многоточием прокомментировал победу «Реала», и хотя не знакомым Айтекина кивать на кривую рожу соседа, «Соккер.ру» соглашается по сути: удивительные вещи творятся!
18 апреля 2017
Или войдите через
А урал будет требовать наказания для зенита??
хахахахахха самому смешно! Да они и мужики по сравнению команды с невы!