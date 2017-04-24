Бутенко: «В действиях Еськова точно не было предвзятости»
Сегодня, 15:09 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Глава судейского комитета Андрей Бутенко прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова, который заявил, что арбитр Алексей Еськов, работавший на матче 24-го тура РФПЛ между командой из Екатеринбурга и «Зенитом», судил предвзято.
«„Урал“ сказал, что Алексей Еськов судил предвзято, но что значит предвзято? Это нехорошее слово. Другое дело, если бы было использовано слово „необъективно“. А предвзято – это совсем другое понятие. В действиях Еськова предвзятости точно нет. Футболисты „Зенита“ просили арбитра, чтобы он им помог, что ли? По моему мнению, он судил с серьёзными ошибками.
„Урал“ будет добиваться пожизненной дисквалификации Еськова? Возможно ли такое — сказать по этому поводу ничего не могу».
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Если это не так, то он просто не профессионал и трус.
ТЫ ГДЕ ТАМ РУКУ УВИДЕЛ СВИНОМОР ???
В ДВУХ МЕТРАХ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК - НИ ОДИН НА РУКУ НЕ ПОКАЗАЛ,
А ТЫ С ДИВАНА УВИДЕЛ ))))
СПАСИБО ЕМУ - НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ПОРОСЯЧИЙ ОСКАЛ ПАВЛЮЧЕНКО )))))
ЭТО БЫЛ ЭПИК-ФЭЙС