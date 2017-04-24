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Будогосский: «Еськову дали отдых, у него была тяжелая игра»

Матч: ЦСКАЦСКА-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: 26.04.2017, 19:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Будогосский Андрей, Еськов Алексей
Сегодня, 15:05 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский рассказал, почему матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА - «Локомотив» будет обслуживать арбитр Сергей Карасев, а не Алексей Еськов, как предполагалось изначально.

«Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжелая игра. Комиссии еще не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил. Представляете, какая тяжелая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут».

Еськов обслуживал встречу 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» (2:0), в котором удалил троих игроков гостей.

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