Будогосский: «Еськову дали отдых, у него была тяжелая игра»
Сегодня, 15:05 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский рассказал, почему матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА - «Локомотив» будет обслуживать арбитр Сергей Карасев, а не Алексей Еськов, как предполагалось изначально.
«Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжелая игра. Комиссии еще не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил. Представляете, какая тяжелая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут».
Еськов обслуживал встречу 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» (2:0), в котором удалил троих игроков гостей.
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Пока есть такие судьи..
ГЫ-ГЫ
Заслужил такой отдых