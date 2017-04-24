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Карасев будет работать вместо Еськова на матче ЦСКА - «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Карасев Сергей , Еськов Алексей , Турбин Евгений , ЦСКА -:- Локомотив, Оренбург -:- Зенит, Рубин -:- Терек
Сегодня, 13:41 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА - «Локомотив» рассудит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Изначально сообщалось, что матч доверен Алексею Еськову.

Соответственно поединок между «Рубином» и «Тереком» будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов.

Также на матче «Оренбург» - «Зенит» произошла замена ассистента главного арбитра - Алесей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.

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