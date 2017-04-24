Карасев будет работать вместо Еськова на матче ЦСКА - «Локомотив»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Карасев Сергей , Еськов Алексей , Турбин Евгений , ЦСКА -:- Локомотив, Оренбург -:- Зенит, Рубин -:- Терек
Сегодня, 13:41 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА - «Локомотив» рассудит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Изначально сообщалось, что матч доверен Алексею Еськову.
Соответственно поединок между «Рубином» и «Тереком» будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов.
Также на матче «Оренбург» - «Зенит» произошла замена ассистента главного арбитра - Алесей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.
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Мячи сами покатятся в нужную сторону )))
Надеюсь, что также качественно отработает на матче ЦСКА-"Локомотив".
Непонятна замена ассистента в Оренбурге, кому он там мог не понравиться?
Уважаемые судьи, благодаря Еськову ваша работа рассматривается под микроскопом.
Сергея ещё надо на матч со спартаком поставить.
Во избежание визгов,заранее напомню именно Карасёв судил наш матч с локо в первом круге, где мы проиграли, но никто на судью не жаловался.