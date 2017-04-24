Карасев будет работать вместо Еськова на матче ЦСКА - «Локомотив»

Матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА - «Локомотив» рассудит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Изначально сообщалось, что матч доверен Алексею Еськову.

Соответственно поединок между «Рубином» и «Тереком» будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов.

Также на матче «Оренбург» - «Зенит» произошла замена ассистента главного арбитра - Алесей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.