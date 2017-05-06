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Черчесов: «Каждая команда хочет выиграть Кубок конфедераций, в том числе и Россия»

06 мая 2017, 12:09

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь подчеркнул, что его подопечные хотят выиграть грядущий Кубок конфедераций.

«Кубок – один. Команд – восемь. Каждая хочет его взять, в том числе и мы. И нам очень важно, чтобы футболисты приехали в сборную именно с таким максималистским настроем. Этот настрой должен передаться и болельщикам, на поддержку которых очень надеемся».

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Все комментарии
самуил кац
самуил кац ответ Т34 (раскрыть)
06 мая 2017 в 18:42
Третье место в группе будет для этой команды прыжком выше головы.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 мая 2017 в 17:23
Да без базара, Саламович! Одно дело иметь огромное желание,а другое дело иметь запредельную мотивацию и настрой, чтобы постараться сотворить великое. Хочется верить, что с этим у наших проблем не будет, тем более на родной земле!
albucid
albucid
06 мая 2017 в 17:09
Единственное, где с такой командой можно выиграть, так это на турнире "Кожаный мяч".
85chiter
85chiter
06 мая 2017 в 16:16
если тренером сборной будет Бердыев , тогда есть шанс выиграть. с черчесом - 0
zen it
zen it
06 мая 2017 в 15:38
наврал, наши ниче не хотят выигрывать, у них уже все ок))))
нечитайло
нечитайло
06 мая 2017 в 15:06
Мы не против
Борисыч1
Борисыч1 ответ Mark_Tolson (раскрыть)
06 мая 2017 в 14:08
- А Вы верите в бога?
- Конечно! Разве Вы не поняли по моему ответу?!!!
Mark_Tolson
Mark_Tolson
06 мая 2017 в 13:54
-Вы верите, что Россия может выиграть Чемпионат Европы?
-да
Борисыч1
Борисыч1 ответ artsinalex (раскрыть)
06 мая 2017 в 13:41
    Борисыч1
    Борисыч1
    06 мая 2017 в 13:24
    «Каждая команда хочет выиграть Кубок конфедераций"?
    Да большинство людей вообще не знает о его существовании! )))
    artsinalex
    artsinalex
    06 мая 2017 в 13:08
    В том числе и Россия, которую не будет тренировать Стасик!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    06 мая 2017 в 13:08
    Но не каждая может, как Россия))
    EAGinLE
    EAGinLE
    06 мая 2017 в 13:07
    Удачи Черчесову и сборной .
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    06 мая 2017 в 13:07
    Может и хочет каждая, но не каждой это под силу!
    Т34
    Т34
    06 мая 2017 в 12:33
    Хотеть не вредно. Надо еще что-то и уметь, чтобы реализовать свое хотение. Фантазии не возбраняются, но и результатов не приносят.
    Пока что мы не видим, чтобы слова подтверждались делом, даже на уровне товарищеских матчей. А здесь соберутся лучшие сборные континентов. О каком кубке мы можем сейчас мечтать? Нам хотелось бы, в лучшем случае, чтобы не опозорилась сборная, как это случается на всех турнирах последних лет.
    ignorant
    ignorant
    06 мая 2017 в 12:29
    Кто нибудь помнит кто взял прошлый кубок и позапрошлый?)
    Если бы не ЧМ 18 то в России и так и не узнали,что такой кубок есть
    Итак:
    2013 Бразилия
    2009 Бразилия
    2005 Бразилия
    2003 Франция
    2001 Франция
    1999 Мексика
    1997 Бразилия
    До этого был Кубок короля Фахда какой та
    1995 Дания
    1992 Аргентина
    Вот такие дела)
    Я если честно такой кубок не помню,ну может быть смотрел эти финалы или матчи.Наверное это из-за того,что кубок проводится во время отпусков и отлетев в теплые страны...
    А как вы помните и расскажите за кого тогда болели и что вам запомнилось в этих матчах?Ну кроме того,что в 2003 году во Франции на матче скончался игрок Олимпик и Манчестер Сити камерунец Марк-Вивьен Фоэ,это я помню,показывали.
    вхсо 111
    вхсо 111
    06 мая 2017 в 12:25
    Хотят то все, но другие в отличии от СР имеют реальный шанс, а наши как всегда "главное участие").
    da83
    da83
    06 мая 2017 в 12:23
    Интрига на КК одна- Россия проиграет все матчи, или удастся хотя бы в одном зацепиться за ничейку.
    loko7
    loko7
    06 мая 2017 в 12:12
    Удачи сборной России!
    drug01
    drug01
    06 мая 2017 в 12:11
    Для победы нужна команда,которой пока у Черчесова нет!!!!!
    ROMA CHELSEA CSKA
    ROMA CHELSEA CSKA
    06 мая 2017 в 12:10
    Но не каждая на это способна. В их числе и Россия.
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