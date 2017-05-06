Черчесов: «Каждая команда хочет выиграть Кубок конфедераций, в том числе и Россия»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь подчеркнул, что его подопечные хотят выиграть грядущий Кубок конфедераций.
«Кубок – один. Команд – восемь. Каждая хочет его взять, в том числе и мы. И нам очень важно, чтобы футболисты приехали в сборную именно с таким максималистским настроем. Этот настрой должен передаться и болельщикам, на поддержку которых очень надеемся».
- Конечно! Разве Вы не поняли по моему ответу?!!!
- Конечно! Разве Вы не поняли по моему ответу?!!!
-да
-да
Да большинство людей вообще не знает о его существовании! )))
Да большинство людей вообще не знает о его существовании! )))
Пока что мы не видим, чтобы слова подтверждались делом, даже на уровне товарищеских матчей. А здесь соберутся лучшие сборные континентов. О каком кубке мы можем сейчас мечтать? Нам хотелось бы, в лучшем случае, чтобы не опозорилась сборная, как это случается на всех турнирах последних лет.
Пока что мы не видим, чтобы слова подтверждались делом, даже на уровне товарищеских матчей. А здесь соберутся лучшие сборные континентов. О каком кубке мы можем сейчас мечтать? Нам хотелось бы, в лучшем случае, чтобы не опозорилась сборная, как это случается на всех турнирах последних лет.
Если бы не ЧМ 18 то в России и так и не узнали,что такой кубок есть
Итак:
2013 Бразилия
2009 Бразилия
2005 Бразилия
2003 Франция
2001 Франция
1999 Мексика
1997 Бразилия
До этого был Кубок короля Фахда какой та
1995 Дания
1992 Аргентина
Вот такие дела)
Я если честно такой кубок не помню,ну может быть смотрел эти финалы или матчи.Наверное это из-за того,что кубок проводится во время отпусков и отлетев в теплые страны...
А как вы помните и расскажите за кого тогда болели и что вам запомнилось в этих матчах?Ну кроме того,что в 2003 году во Франции на матче скончался игрок Олимпик и Манчестер Сити камерунец Марк-Вивьен Фоэ,это я помню,показывали.
Если бы не ЧМ 18 то в России и так и не узнали,что такой кубок есть
Итак:
2013 Бразилия
2009 Бразилия
2005 Бразилия
2003 Франция
2001 Франция
1999 Мексика
1997 Бразилия
До этого был Кубок короля Фахда какой та
1995 Дания
1992 Аргентина
Вот такие дела)
Я если честно такой кубок не помню,ну может быть смотрел эти финалы или матчи.Наверное это из-за того,что кубок проводится во время отпусков и отлетев в теплые страны...
А как вы помните и расскажите за кого тогда болели и что вам запомнилось в этих матчах?Ну кроме того,что в 2003 году во Франции на матче скончался игрок Олимпик и Манчестер Сити камерунец Марк-Вивьен Фоэ,это я помню,показывали.