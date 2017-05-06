Черчесов: «Каждая команда хочет выиграть Кубок конфедераций, в том числе и Россия»

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06 мая 2017, 12:09

Главный тренер сборной России вновь подчеркнул, что его подопечные хотят выиграть грядущий Кубок конфедераций.

«Кубок – один. Команд – восемь. Каждая хочет его взять, в том числе и мы. И нам очень важно, чтобы футболисты приехали в сборную именно с таким максималистским настроем. Этот настрой должен передаться и болельщикам, на поддержку которых очень надеемся».