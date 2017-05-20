«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Тамбовом» и выступит в стыковых матчах

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20 мая 2017, 13:53

В матче 38-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» сумел удержать необходимую ничью. Таким образом, команда Алексея Поддубского сыграет в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.

Хабаровск, стадион имени Ленина.

«СКА-Хабаровск» — «Тамбов» — 2:2 (1:0)

Голы: Черевко 14, Корян 50 (пен) — Дорожкин 60, Сорокин 64.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый, Эдиев (Калинский 46, Друзин 69), Дедечко, Карасев, Черевко, Димидко, Корян, Лескано, Казанков (Астафьев 66), Никифоров (Кобялко 90+2).

Главный тренер: Алексей Поддубский.

«Тамбов»: Вавилин, Михалев, Быстров (Рыбин 62), Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин 26), Трусевич (Часовских 78), Мурнин, Делькин, Дорожкин (Григорян 84).

Главный тренер: Андрей Талалаев.

Предупреждения: Дедечко 18, Сорокин 36, Рыбин 70, Трусевич 73, Делькин 86, Корян 89.

Судья: Антон Анопа.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Ранее путевку в «стыки» добыл «Енисей».