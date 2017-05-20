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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Тамбовом» и выступит в стыковых матчах

20 мая 2017, 13:53
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск2 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

В матче 38-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» сумел удержать необходимую ничью. Таким образом, команда Алексея Поддубского сыграет в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.

Хабаровск, стадион имени Ленина.

«СКА-Хабаровск» — «Тамбов» — 2:2 (1:0)
Голы: Черевко 14, Корян 50 (пен) — Дорожкин 60, Сорокин 64.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый, Эдиев (Калинский 46, Друзин 69), Дедечко, Карасев, Черевко, Димидко, Корян, Лескано, Казанков (Астафьев 66), Никифоров (Кобялко 90+2).
Главный тренер: Алексей Поддубский.

«Тамбов»: Вавилин, Михалев, Быстров (Рыбин 62), Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин 26), Трусевич (Часовских 78), Мурнин, Делькин, Дорожкин (Григорян 84).
Главный тренер: Андрей Талалаев.

Предупреждения: Дедечко 18, Сорокин 36, Рыбин 70, Трусевич 73, Делькин 86, Корян 89.

Судья: Антон Анопа.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Ранее путевку в «стыки» добыл «Енисей».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
альсато
альсато ответ TihonAlt (раскрыть)
22 мая 2017 в 14:40
Для инвалидов-у нас есть пандус!
альсато
альсато ответ Миша Вилков (раскрыть)
22 мая 2017 в 14:32
8000
альсато
альсато ответ Борисыч1 (раскрыть)
22 мая 2017 в 14:25
Если судить по вашим результатам-точно не вариант!
альсато
альсато ответ МапС (раскрыть)
22 мая 2017 в 14:21
Пить, курить-бросай. Копи на билет до Хабаровска.
vampir1991
vampir1991
21 мая 2017 в 12:24
Надеюсь, и Енисей, и СКА выйдут, а в следующем сезоне в РПЛ вернутся Томь и Сибирь, чтобы на ветках было еще больше нытья от болел насчет перелётов )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 мая 2017 в 21:59
Страшный сон Моуриньо - Ска Хабаровск в ЛЕ........
Он в Ростов еле долетел.......
Теперь вообще с глобусом на жеребьёвки ходить начнёт......
Суеверный
Суеверный ответ МапС (раскрыть)
20 мая 2017 в 21:40
Так отдайте две трети страны китайцам. Они лениться не станут. Просто сами зачахните.
Борисыч1
Борисыч1 ответ МапС (раскрыть)
20 мая 2017 в 20:27
Не только футбольных. ФАУ ЦСКА отказался практически от всех игровых видов спорта. В настоящий момент ФАУ ЦСКА культивирует 57 видов спорта, в числе которых 41 олимпийских (30 летних и 11 зимних), 9 неолимпийских и 7 военно-прикладных видов спорта.
Борисыч1
Борисыч1
20 мая 2017 в 20:19
Не, в Хабару летать не вариант.
compka
compka
20 мая 2017 в 20:19
только не Хабаровск в премьер-лиге, туда лететь долго !!!
Ledokol64
Ledokol64 ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
20 мая 2017 в 18:16
В общем-то да.
Новоиспеченный рулевой «Анжи» Александр Григорян коротко прокомментировал свое назначение.
«Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/953558.shtml
05.01.2017, 14:27 | Источник: 6
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/953558.shtml
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответ МапС (раскрыть)
20 мая 2017 в 18:15
ну естественно, как Динамо не менты, а Спартак не гимнасты, но все равно приятно
МапС
МапС ответ MaxForCSKA (раскрыть)
20 мая 2017 в 18:12
Армейских футбольных команд нет. Осталась одна аббривиатура.
МапС
МапС ответ Суеверный (раскрыть)
20 мая 2017 в 18:10
Вот и летай сам, нечего команды гонять за тридевять земель.
МапС
МапС
20 мая 2017 в 18:08
Надеюсь, что в вышку не пробьётся. Хабаровска нам только не хватало. От Владика ФНЛ тож избавился.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
20 мая 2017 в 18:03
надеюсь еще одна армейская команда будет в РПЛ
Суеверный
Суеверный
20 мая 2017 в 17:48
Удачи в стыках. А то разленились команды из европейской части России. Теперь летать пора снова научиться. Эх, Луч-Энергия за бортом.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Ledokol64 (раскрыть)
20 мая 2017 в 17:08
встреча двух багажов?)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
20 мая 2017 в 16:24
Несколько лет назад, президент армейцев высказывал мысль о нежелание летать в Томск, далеко, погода, дорого, игроки устают и т.п. Думаете, что-то изменилось в головах? Сомневаюсь. Поэтому, чтобы этим 2 командам пробиться в Премьер-Лигу, надо будет парням выпрыгнуть из штанов, поднять себя за волосы, как Барон Мю.. Одну команду возможно сольют. Хочется, чтобы было всё по спортивному принципу и сказать-Победу сильнейшему Что будет-увидим..
Санчо Панса
Санчо Панса
20 мая 2017 в 16:18
Хорошо то, что хорошо кончается! Для Хабаровска это безусловно прорыв) А если они смогут пробиться в РПЛ, то это будет что-то вроде сенсации!
Ledokol64
Ledokol64
20 мая 2017 в 16:13
Самое интересное будет то, что может получиться "стык" между СКА(Хабаровск) и Анжи предыдущей и настоящей командой Григоряна.
Конечно буду за проход Анжи, но в случае прохода СКА- сюжет покруче многих триллеров.
Алекс Болельщик
Алекс Болельщик
20 мая 2017 в 16:11
Удачи хабаровчане. очень хочется видеть дальневосточную команду в РФПЛ
tigilclub87
tigilclub87
20 мая 2017 в 15:57
Возможно и не дадут Хабаровску пройти в стыках, шансов мало. Но если пройдут, то это будет безоговорочный успех команды и ДВФО. Большие амбиции есть у Сахалина по финансам, но он во втором дивизионе.
Tiger Bull
Tiger Bull ответ ignorant (раскрыть)
20 мая 2017 в 15:43, ред.
Ухахах что-то там у твоего спартака проблемы с Сибирью .но ты главное верь в лучшее
ignorant
ignorant ответ RDeanW (раскрыть)
20 мая 2017 в 15:15
Да,там еще дерби же
RDeanW
RDeanW ответ ignorant (раскрыть)
20 мая 2017 в 15:12
    ignorant
    ignorant ответ RDeanW (раскрыть)
    20 мая 2017 в 15:09
    Нее,пони убирать(((Нельзя,пони-хорошие,а вот этим надо на профилактику на пару сезонов в пердив....
    ignorant
    ignorant ответ буду краток (комментарий удален) (раскрыть)
    20 мая 2017 в 15:07
    Не могу,я сложная личность.Неуправляемый я(((
    RDeanW
    RDeanW ответ ignorant (раскрыть)
    20 мая 2017 в 15:06
    согласен. зенит или цска убираем, оставляем 15 команд) но кого из них убрать - выбор сложный))
    ignorant
    ignorant
    20 мая 2017 в 15:04
    А тем временем Спартак-2 обыгрывает Сибирь 1-0 и выносить это СКА на 5 место
    Жаль что если Спартак-2 не может выступать в РФПЛ,то хотя бы сделайте так,чтобы Динамо выходило на прямую,Тосно и Енисей играют стыки с КС и Оренбургом 13 место остается в вышке.Ну или лучше,чтобы в данной ситуации в РФПЛ осталось не 16 команд,а 15
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