«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Тамбовом» и выступит в стыковых матчах

В матче 38-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» сумел удержать необходимую ничью. Таким образом, команда Алексея Поддубского сыграет в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.
Хабаровск, стадион имени Ленина.
«СКА-Хабаровск» — «Тамбов» — 2:2 (1:0)
Голы: Черевко 14, Корян 50 (пен) — Дорожкин 60, Сорокин 64.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый, Эдиев (Калинский 46, Друзин 69), Дедечко, Карасев, Черевко, Димидко, Корян, Лескано, Казанков (Астафьев 66), Никифоров (Кобялко 90+2).
Главный тренер: Алексей Поддубский.
«Тамбов»: Вавилин, Михалев, Быстров (Рыбин 62), Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин 26), Трусевич (Часовских 78), Мурнин, Делькин, Дорожкин (Григорян 84).
Главный тренер: Андрей Талалаев.
Предупреждения: Дедечко 18, Сорокин 36, Рыбин 70, Трусевич 73, Делькин 86, Корян 89.
Судья: Антон Анопа.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Ранее путевку в «стыки» добыл «Енисей».
Он в Ростов еле долетел.......
Теперь вообще с глобусом на жеребьёвки ходить начнёт......
Он в Ростов еле долетел.......
Теперь вообще с глобусом на жеребьёвки ходить начнёт......
Новоиспеченный рулевой «Анжи» Александр Григорян коротко прокомментировал свое назначение.
«Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/953558.shtml
05.01.2017, 14:27 | Источник: 6
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/953558.shtml
Новоиспеченный рулевой «Анжи» Александр Григорян коротко прокомментировал свое назначение.
«Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/953558.shtml
05.01.2017, 14:27 | Источник: 6
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/953558.shtml
Конечно буду за проход Анжи, но в случае прохода СКА- сюжет покруче многих триллеров.
Конечно буду за проход Анжи, но в случае прохода СКА- сюжет покруче многих триллеров.
Жаль что если Спартак-2 не может выступать в РФПЛ,то хотя бы сделайте так,чтобы Динамо выходило на прямую,Тосно и Енисей играют стыки с КС и Оренбургом 13 место остается в вышке.Ну или лучше,чтобы в данной ситуации в РФПЛ осталось не 16 команд,а 15
Жаль что если Спартак-2 не может выступать в РФПЛ,то хотя бы сделайте так,чтобы Динамо выходило на прямую,Тосно и Енисей играют стыки с КС и Оренбургом 13 место остается в вышке.Ну или лучше,чтобы в данной ситуации в РФПЛ осталось не 16 команд,а 15