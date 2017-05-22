Хавбек МЮ Анхель Гомес — первый игрок 2000-х годов рождения, сыгравший в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес в матче 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» вошел в историю. 16-летний хавбек стал первым вышедшим на поле в Премьер-Лиге футболистом, который родился в 2000-х.
Гомес появился на поле на 88-й минуте встречи, заменив Уэйна Руни.
Перспективный англичанин родился 31 августа 2000 года.
Сегодня 15:08
ответ пользователю RUSTY8 (раскрыть)
не лезь, это слишком сложно для тебя я погляжу. подумай над этим когда уроки будешь делать, может дойдет...
так аргументируй свой выброс про 12 ночи, и 2000 год есть 21 век, балаболка))))
Сегодня 15:08
ответ пользователю RUSTY8 (раскрыть)
не лезь, это слишком сложно для тебя я погляжу. подумай над этим когда уроки будешь делать, может дойдет...
так аргументируй свой выброс про 12 ночи, и 2000 год есть 21 век, балаболка))))