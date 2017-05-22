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Хавбек МЮ Анхель Гомес — первый игрок 2000-х годов рождения, сыгравший в АПЛ

22 мая 2017, 12:36
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес в матче 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» вошел в историю. 16-летний хавбек стал первым вышедшим на поле в Премьер-Лиге футболистом, который родился в 2000-х.

Гомес появился на поле на 88-й минуте встречи, заменив Уэйна Руни.

Перспективный англичанин родился 31 августа 2000 года.

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Все комментарии
dima090887
dima090887
23 мая 2017 в 09:33
Англичанин... Чистый англо-сакс))
RMUKMU
RMUKMU
22 мая 2017 в 19:31
Надеюсь закрепится в основной команде, а не станет основным игроком Стока, Уотфорда или Бёрнли.
RDeanW
RDeanW ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
22 мая 2017 в 15:53
это сложный вопрос) когда ты начинаешь пить первую бутылку, то в этот момент у тебя идет переход от первой ко второй. а как быть с переходом от нуля к первой бутылке?)
Санчо Панса
Санчо Панса
22 мая 2017 в 15:46
А так и не скажешь, что он англичанин! Ни внешность, ни фамилия об этом не говорят.
skiros
skiros ответ LOpp (раскрыть)
22 мая 2017 в 13:49
Учитывая как редакторы соккера постоянно ошибаются, думаю не стоило задавать этот вопрос.
marvel777
marvel777 ответ Субъективное мнение (раскрыть)
22 мая 2017 в 13:44
кузен Нани кстати
Субъективное мнение
Субъективное мнение
22 мая 2017 в 13:35
Анхель Гомес - настоящий брит...
RUSTY8
RUSTY8
22 мая 2017 в 13:13
    Kumertau
    Kumertau ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
    22 мая 2017 в 13:12
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon ответ LOpp (раскрыть)
      22 мая 2017 в 13:11
      Уже убрали.
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon ответ Kumertau (раскрыть)
      22 мая 2017 в 13:10
      Теперь я объясню: представь, что у тебя 3 ящика водки, по 10 бутылок в каждом. Вопрос: с какой по счёту бутылки начнётся 3-й ящик?
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon ответ Златокрылый (раскрыть)
      22 мая 2017 в 13:09
        Kumertau
        Kumertau ответ RUSTY8 (раскрыть)
        22 мая 2017 в 13:08
          LOpp
          LOpp ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
          22 мая 2017 в 13:04
          где написано про 21-ый век?
          LOpp
          LOpp
          22 мая 2017 в 13:03
          типичный англичанин
          RUSTY8
          RUSTY8 ответ Kumertau (раскрыть)
          22 мая 2017 в 13:02
          21 век начался в 2001 году. или у вас в школе учили считать с нуля - 0,1,2,3...))))))
          Kumertau
          Kumertau ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
          22 мая 2017 в 12:56
          двенадцать часов ночи это уже начало другого дня. надеюсь понятно стало...
          Златокрылый
          Златокрылый ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
          22 мая 2017 в 12:49
          Мощный интеллект
          Lews Therin Telamon
          Lews Therin Telamon
          22 мая 2017 в 12:46
          "...стал первым вышедшим на поле в Премьер-Лиге футболистом, который родился в 21-м веке" - 21-й век начался с 2001-го года или я ошибаюсь?
          bexxx
          bexxx
          22 мая 2017 в 12:46
          Отличный молодежь у МЮ
          Гость
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