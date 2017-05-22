Хавбек МЮ Анхель Гомес — первый игрок 2000-х годов рождения, сыгравший в АПЛ

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22 мая 2017, 12:36

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» вошел в историю. 16-летний хавбек стал первым вышедшим на поле в Премьер-Лиге футболистом, который родился в 2000-х.

Гомес появился на поле на 88-й минуте встречи, заменив Уэйна Руни.

Перспективный англичанин родился 31 августа 2000 года.