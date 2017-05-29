Давид Силва — лучший игрок «Манчестер Сити» в минувшем сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва, получивший лестные отзывы по сезону от партнеров по команде, признан лучшим игроком года болельщиками «горожан». В финальном голосовании испанец опередил Серхио Агуэро и Кевина Де Брюйне. Силва в нынешнем сезоне провел 45 матчей, забив восемь мячей.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях