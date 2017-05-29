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Давид Силва — лучший игрок «Манчестер Сити» в минувшем сезоне

29 мая 2017, 17:34

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва, получивший лестные отзывы по сезону от партнеров по команде, признан лучшим игроком года болельщиками «горожан». В финальном голосовании испанец опередил Серхио Агуэро и Кевина Де Брюйне. Силва в нынешнем сезоне провел 45 матчей, забив восемь мячей.

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Все комментарии
Deuced
Deuced
29 мая 2017 в 21:29
сколько уже лет он в МС, столько звезд скупили а он всё тащит и тащит
Premier League.com
Premier League.com
29 мая 2017 в 18:04
Удачи Силве, один из лучших без сомнений.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
29 мая 2017 в 17:42
Поздравляю Давида Сильва
Igo0rek
Igo0rek
29 мая 2017 в 17:35
Без сомнения лучший!
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