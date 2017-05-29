Давид Силва — лучший игрок «Манчестер Сити» в минувшем сезоне

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29 мая 2017, 17:34

Полузащитник «Манчестер Сити» , получивший лестные отзывы по сезону от партнеров по команде, признан лучшим игроком года болельщиками «горожан». В финальном голосовании испанец опередил и . Силва в нынешнем сезоне провел 45 матчей, забив восемь мячей.