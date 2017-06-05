Снейдер: «Мои критики мне просто завидуют»

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05 июня 2017, 09:44

Полузащитник сборной Голландии прокомментировал тот факт, что он сравнялся с вратарем Эдвином ван дер Саром по количеству проведенных поединков за «оранжевых». На счету игрока 130 поединков за сборную.

«Ван дер Сар приближался к 40-летнему возрасту, когда устанавливал это достижение, а мне почти 33. Это действительно фантастика, ведь вратари обычно играют дольше полевых игроков, поэтому им немного проще достигать подобных рекордов.

Я слышал, что некоторые люди критикуют меня, но не могу воспринимать это всерьез. Думаю, остальная часть Нидерландов думает то же самое об этих критиках. Мне кажется, что они просто завидуют. Это только мотивирует меня идти вперед».