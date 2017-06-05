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Снейдер: «Мои критики мне просто завидуют»

05 июня 2017, 09:44
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды5 : 0Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарМатч завершен

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер прокомментировал тот факт, что он сравнялся с вратарем Эдвином ван дер Саром по количеству проведенных поединков за «оранжевых». На счету игрока 130 поединков за сборную.

«Ван дер Сар приближался к 40-летнему возрасту, когда устанавливал это достижение, а мне почти 33. Это действительно фантастика, ведь вратари обычно играют дольше полевых игроков, поэтому им немного проще достигать подобных рекордов.

Я слышал, что некоторые люди критикуют меня, но не могу воспринимать это всерьез. Думаю, остальная часть Нидерландов думает то же самое об этих критиках. Мне кажется, что они просто завидуют. Это только мотивирует меня идти вперед».

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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
05 июня 2017 в 18:06
он прав! ЕГО В ЗЕНИТ ЗОВУТ
Selim Yavuz
Selim Yavuz
05 июня 2017 в 13:21
Снейдер мастер своего дела
barcelonistas
barcelonistas ответ Armandez (комментарий удален) (раскрыть)
05 июня 2017 в 10:52
То был ЗМ Иньесты.
Hako-Ly
Hako-Ly
05 июня 2017 в 10:35
Извини, Снейдер, но ты уже самоустранился из моей памяти, и думаю не только из моей.
Майкл59ru
Майкл59ru
05 июня 2017 в 10:29, ред.
Да тут особо и нечему завидовать. Обычный,заурядный,среднестатистический игрочишка,коих полно в любых сборных. Пора уже вешать бутсы на гвоздь,думается мне )
Гость
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