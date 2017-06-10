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Джеррард: «Руни еще может принести пользу сборной Англии»

10 июня 2017, 17:53

Знаменитый в прошлом английский футболист Стивен Джеррард считает, что нападающий Уэйн Руни может принести пользу сборной Англии:

«Люди быстро забывают о выбывших из состава завсегдатаев сборной, но когда речь заходит о турнирах, важно найти нужное сочетание молодости и опыта. Уэйн обладает этим опытом и забил много голов на международном уровне, его сложно заменить.

Конечно, у него был трудный сезон, однако у Руни есть возможность плодотворно провести предсезонную подготовку и вернуться полным сил и желания побороться за место в составе — у меня нет никаких сомнений». 

Напомним, что в отборочном матче к чемпионату мира между Англией и Шотландией (состоится сегодня) форвард англичан Харри Кейн исполнит роль капитана.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июня 2017 в 20:41
Все зависит от самого Руни
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 июня 2017 в 19:58
Пора в Китай!
starche
starche
10 июня 2017 в 18:38
Это даже не смешно.
ermak6848
ermak6848
10 июня 2017 в 18:05
хотелось бы увидеть ещё в игре Уэйна Руни
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