Джеррард: «Руни еще может принести пользу сборной Англии»

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10 июня 2017, 17:53

Знаменитый в прошлом английский футболист считает, что нападающий может принести пользу сборной Англии:

«Люди быстро забывают о выбывших из состава завсегдатаев сборной, но когда речь заходит о турнирах, важно найти нужное сочетание молодости и опыта. Уэйн обладает этим опытом и забил много голов на международном уровне, его сложно заменить.

Конечно, у него был трудный сезон, однако у Руни есть возможность плодотворно провести предсезонную подготовку и вернуться полным сил и желания побороться за место в составе — у меня нет никаких сомнений».

Напомним, что в отборочном матче к чемпионату мира между Англией и Шотландией (состоится сегодня) форвард англичан Харри Кейн исполнит роль капитана.