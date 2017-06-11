Буффон: «„Ювентус“ поступает правильно, желая приобрести Щесны»

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11 июня 2017, 19:22

Голкипер «Ювентуса» , намекнувший на скорое завершение карьеры, одобряет поиски туринским клубом нового вратаря:

«Я всегда был рациональным человеком. „Ювентус“ поступает правильно, желая приобрести Щесны. Еще хороший игрок — Доннарумма, который выступает за сборную Италии.

Для меня это будет двойной мотивацией, ведь мне не только 39-40 лет, но и придется отстаивать свое место в стартовом составе. Если больше не смогу играть, то останусь дома, ведь Доннарумма и Щесны — классные голкиперы, а не потому, что кто-то поставит их в особые условия».