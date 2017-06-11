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Буффон: «„Ювентус“ поступает правильно, желая приобрести Щесны»

11 июня 2017, 19:22

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, намекнувший на скорое завершение карьеры, одобряет поиски туринским клубом нового вратаря:

«Я всегда был рациональным человеком. „Ювентус“ поступает правильно, желая приобрести Щесны. Еще хороший игрок — Доннарумма, который выступает за сборную Италии.

Для меня это будет двойной мотивацией, ведь мне не только 39-40 лет, но и придется отстаивать свое место в стартовом составе. Если больше не смогу играть, то останусь дома, ведь Доннарумма и Щесны — классные голкиперы, а не потому, что кто-то поставит их в особые условия».

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Все комментарии
666roza777
666roza777
12 июня 2017 в 17:38
Конечно Щесны слабее Буффона. А много людей сильнее его?
Так то Щесны посильнее многих распиаренных воротчиков будет.
Кто кто, а Щесны вытаскивать сложные мячи может похлеще разных звезд.
Просто его из Арсенала выперли не очень красиво за свои проступки. В Арсенале тащил неплохо.
Он не выглядит скалой, постоянно улыбается, поэтому складывается впечатление, что это не серьезный кипер.
Но это совсем не так.
Гус Пойет
Гус Пойет
12 июня 2017 в 05:45
Щесны слабоватый воротчик
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
12 июня 2017 в 01:47
ну он конечно не уровень Буффона!
а для второго вратаря сгодится! на первое место они Доннаруму возьмут через год или пол
Deuced
Deuced
12 июня 2017 в 00:57
какой нафиг Щесны - нужно искать сильного кипера на десятилетие. Нето ничем не хуже того же Щесны, практики ток меньше дают. Что касается Доннарумы пока еще не созрел для Юве он
BagioR
BagioR
11 июня 2017 в 23:51
для лавки пойдет. а так надо посерьезней кого то искать на смену Буффону
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июня 2017 в 21:12
Щесны неплохой вратарь, но до Буффона ему совсем далеко
RMA 005
RMA 005
11 июня 2017 в 20:30
Мужик Буф!.
Сказал как отрезал.
4ever Ars
4ever Ars
11 июня 2017 в 19:34
Конечно правильно. Надо же вовремя найти преемника. А Щенсны очень хорошо был в этом сезоне.
RMUKMU
RMUKMU
11 июня 2017 в 19:31
Щесны не очень надёжный вратарь. Буду рад если он станет основным в Ювентусе.
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