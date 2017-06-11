Буффон: «„Ювентус“ поступает правильно, желая приобрести Щесны»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, намекнувший на скорое завершение карьеры, одобряет поиски туринским клубом нового вратаря:
«Я всегда был рациональным человеком. „Ювентус“ поступает правильно, желая приобрести Щесны. Еще хороший игрок — Доннарумма, который выступает за сборную Италии.
Для меня это будет двойной мотивацией, ведь мне не только 39-40 лет, но и придется отстаивать свое место в стартовом составе. Если больше не смогу играть, то останусь дома, ведь Доннарумма и Щесны — классные голкиперы, а не потому, что кто-то поставит их в особые условия».
Так то Щесны посильнее многих распиаренных воротчиков будет.
Кто кто, а Щесны вытаскивать сложные мячи может похлеще разных звезд.
Просто его из Арсенала выперли не очень красиво за свои проступки. В Арсенале тащил неплохо.
Он не выглядит скалой, постоянно улыбается, поэтому складывается впечатление, что это не серьезный кипер.
Но это совсем не так.
Так то Щесны посильнее многих распиаренных воротчиков будет.
Кто кто, а Щесны вытаскивать сложные мячи может похлеще разных звезд.
Просто его из Арсенала выперли не очень красиво за свои проступки. В Арсенале тащил неплохо.
Он не выглядит скалой, постоянно улыбается, поэтому складывается впечатление, что это не серьезный кипер.
Но это совсем не так.
а для второго вратаря сгодится! на первое место они Доннаруму возьмут через год или пол
а для второго вратаря сгодится! на первое место они Доннаруму возьмут через год или пол
Сказал как отрезал.
Сказал как отрезал.