«Валенсия» претендует на Крыховяка

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15 июня 2017, 17:12

Полузащитник ПСЖ близок к уходу из команды. Тренерский штаб парижан не рассчитывает на 27-летнего хавбека, поэтому он займется поиском нового клуба. Интерес к экс-игроку «Севильи» проявляет «Валенсия». Она может заплатить за Крыховяка 15 млн евро, а год назад он был куплен ПСЖ за 33 млн. Интересовались им также клубы из Италии.