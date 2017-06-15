«Валенсия» претендует на Крыховяка

Полузащитник ПСЖ Грегож Крыховяк близок к уходу из команды. Тренерский штаб парижан не рассчитывает на 27-летнего хавбека, поэтому он займется поиском нового клуба. Интерес к экс-игроку «Севильи» проявляет «Валенсия». Она может заплатить за Крыховяка 15 млн евро, а год назад он был куплен ПСЖ за 33 млн. Интересовались им также клубы из Италии.
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