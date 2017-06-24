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Карпин: «Только Игнатьев видел лидерские качества Черчесова, игроки этого не ощущали»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав , Карпин Валерий
Сегодня, 00:04 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Экс-наставник «Спартака», бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин в эфире передачи «Тотальный разбор» поставил под сомнение не только лидерские, но и тренерские качества нынешнего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова:

«Игнатьев сделал Черчесова капитаном сборной, потому что тот „проявил смекалку, характер, строгость духа, твердость к полевым игрокам и лидерские качества“? Это, видимо, только Борис Петрович и видел. Не знаю. Никто из полевых игроков этого не видел, не ощущал.

А если говорить о понимании футбола? Опять же… Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым – в центре поля. А Черчесов находился в воротах – какое там понимание? Я вообще не знал. Так же, как и сейчас».

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