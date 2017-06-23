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Ионов: «Надеюсь, мы с „Динамо“ в скором будущем пробьёмся в Лигу чемпионов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М, Ионов Алексей
Вчера, 23:54 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Динамо» Алексей Ионов надеется в скором времени сыграть в составе «бело-голубых» в Лиге чемпионов:

«О конкретных местах пока говорить не будем, но понятно, что мы хотим подняться как можно выше. Моя же личная цель – помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем – тем более. 

Доволен ли минувшим сезоном в составе ЦСКА? По ряду причин далеко не все задуманное получилось. Но хотел бы сказать о другом. Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления – игра в Лиге чемпионов с ее накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с „Динамо“ если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок».

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