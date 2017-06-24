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«Зенит» обсудит возможный трансфер Паредеса в понедельник
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Паредес Леандро, Манолас Константинос
Сегодня, 02:15 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес готов к переговорам с «Зенитом», утверждает источник. Сообщается, что в понедельник (26 июня) в Италии при участии агента футболиста состоится обсуждение трансфера аргентинского хавбека.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб близок к подписанию защитника римского клуба Костаса Маноласа. Отмечается, что общая сумма, которую «Зениту» придётся заплатить «Роме» за двух игроков, составит € 65-70 млн.
Напомним, на 22-летнего Паредеса также претендуют «Ливерпуль», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».
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