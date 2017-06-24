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Йоветич и Банега могут перейти из «Интера» в «Севилью» за € 20 млн
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Севилья, Банега Эвер, Йоветич Стеван
Сегодня, 03:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Севилья» ведёт переговоры с миланским «Интером» о переходе двух игроков «нерадзурри». Согласно источнику, полузащитник Эвер Банега и нападающий Стеван Йоветич могут перебраться в андалусийский клуб за € 20 млн. Оба футболиста ранее уже выступали за «Севилью».
Отмечается, что и Йоветич, и Банега не входят в планы нового главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти.
Напомним, ранее сообщалось, что «Севилья» готова предложить за Банегу € 9 млн.
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