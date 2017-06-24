Йоветич и Банега могут перейти из «Интера» в «Севилью» за € 20 млн

«Севилья» ведёт переговоры с миланским «Интером» о переходе двух игроков «нерадзурри». Согласно источнику, полузащитник Эвер Банега и нападающий Стеван Йоветич могут перебраться в андалусийский клуб за € 20 млн. Оба футболиста ранее уже выступали за «Севилью».

Отмечается, что и Йоветич, и Банега не входят в планы нового главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти.

Напомним, ранее сообщалось, что «Севилья» готова предложить за Банегу € 9 млн.