Каррера: «Дерби с „Зенитом“ Манчини станет особенным»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о грядущем соперничестве с новым наставником «Зенита» Роберто Манчини:

«Итальянские специалисты уверены в своем профессионализме и возможностях. Они ясно дали это понять, одержав победу в чемпионатах Англии и Германии.

В Санкт-Петербурге от Манчини ждут результата. „Зенит“ будет очень серьезным соперником. Наше дерби в России станет особенным — красивым и определяющим для команд, которые постараются завоевать титул вместе с итальянскими тренерами».