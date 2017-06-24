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Каррера: «Дерби с „Зенитом“ Манчини станет особенным»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Каррера Массимо , Манчини Роберто
Сегодня, 11:04 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о грядущем соперничестве с новым наставником «Зенита» Роберто Манчини:

«Итальянские специалисты уверены в своем профессионализме и возможностях. Они ясно дали это понять, одержав победу в чемпионатах Англии и Германии.

В Санкт-Петербурге от Манчини ждут результата. „Зенит“ будет очень серьезным соперником. Наше дерби в России станет особенным — красивым и определяющим для команд, которые постараются завоевать титул вместе с итальянскими тренерами».

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