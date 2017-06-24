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Каррера: «Дерби с „Зенитом“ Манчини станет особенным»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Каррера Массимо , Манчини Роберто
Сегодня, 11:04 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о грядущем соперничестве с новым наставником «Зенита» Роберто Манчини:
«Итальянские специалисты уверены в своем профессионализме и возможностях. Они ясно дали это понять, одержав победу в чемпионатах Англии и Германии.
В Санкт-Петербурге от Манчини ждут результата. „Зенит“ будет очень серьезным соперником. Наше дерби в России станет особенным — красивым и определяющим для команд, которые постараются завоевать титул вместе с итальянскими тренерами».
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МОСКВА ТВОЯ СТОЛИЦА
Так что не надо утруждаться и пытаться острить
Спартак Чемпион и ваши домысли нам побоку, разберитесь сначала в своём гадюшнике и заплатите цыгану 2,5 ляма а то по судам затаскает ))))))