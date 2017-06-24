Ловчев: «Россия получила футбол совсем другого уровня»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о проходящем в России Кубке Конфедераций, отметив то, что российские поклонники футбола получили возможность посмотреть вживую за игрой мировых звёзд:

«Я как посол чемпионата мира 2018 года посетил Сочи, Казань и, конечно, был в Москве. Посмотрел новые стадионы – „Фишт“, „Спартак“, „Казань Арену“, оценил арену в Санкт-Петербурге, которую поначалу ругали-критиковали. По инфраструктуре эти четыре стадиона уже готовы к чемпионату мира. Они великолепны во всех отношениях.

Сейчас я в Казани, смотрел матч Чили – Германия. Здесь почти нет немецких болельщиков, зато чилийцев – пруд пруди. Они в восторге, им всё нравится, хотя их сборная ещё не вышла в полуфинал. Такие, скажу вам, приятные люди, хорошо к нам расположены. Уверен, мир взглянул на нас другими глазами.

Прежний главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий заявил: „Россия – нефутбольная страна“. Почему? Потому что болельщиков кормили игрой сомнительного качества. Но вот в Казани сыграли немцы и чилийцы, отличный матч, заполненные трибуны – без малого 40 тысяч зрителей. Люди восхищались Санчесом, Видалем. Дракслером… Это – звёзды, имена. На них ходит народ. Россия получила футбол совсем другого уровня. Хотя в той же Казани „Рубин“ своими „успехами“ отпугнул зрителей с трибун новой арены. Но это не значит, что они разлюбили футбол.

Я не хочу принижать футбол в чемпионате России. Но всё же... В Самаре и Саранске достраивают стадионы для чемпионата мира. А „Крылья Советов“ и „Мордовия“ в Премьер-Лиге не играют. Что мы будем смотреть на этих стадионах? Игру какого качества? Вопрос».

Бывший игрок сборной СССР также поделился ожиданиями от предстоящей игры 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексика - Россия.