Бубнов: «Рискну поставить на победу России в матче с Мексикой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексика - Россия:

«Три сильных стороны мексиканцев: физическая подготовка, организованность, а также направленность на ворота соперника, то есть они стараются играть вперёд с первой до последней минуты, и надо сказать, что они играют довольно ровно на протяжении всей игры. У сборной России очень неудачная история решающих матчей. Если посмотреть статистику, то с 2000 года нам удалось дать результат в определяющем матче лишь в 2008 году.

Очень сложно предсказать стартовый состав сборной России, но я уверен, что он будет отличаться от матча с Португалией. Думаю, мы сыграем в два форварда. Также у нас есть свежий Миранчук, который толком не играл на турнире. Очень многое в этой игре будет зависеть от функционального состояния наших игроков, но нам нужно постараться забить быстрый гол. Важно организовать агрессивный прессинг на старте матча, а не пассивный, как в матче с португальцами.

Мне кажется, что нам удастся забить гол, главное – не пропустить. Мы уже провели две игры на турнире и должны освоиться. Мандража быть не должно, хотя Черчесов и говорит, что его не было в принципе. Вот только Глушаков в свою очередь заявил, что команда тушевалась, а так, конечно, мандража не было. Рискну поставить на сборную России, хотя никакой уверенности в позитивном результате, конечно, нет».