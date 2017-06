Владимиров: «Роналду с удовольствием сфотографировался с Черчесовым»

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров на своей странице в Facebook рассказал об истории фотографии Станислава Черчесова и Криштиану Роналду, которую опубликовал в Twitter журналист Данни Армстронг:

«Это именно то фото, которое я сделал сразу после того, как мы вышли из зала для пресс-конференций после игры с Португалией. Криштиану буквально сидел на полу в коридоре, но сразу же встал и очень приветливо пообщался, с удовольствием сфотографировавшись. На следующий день фото опубликовал в своем твиттере журналист Данни Армстронг (понятия не имею, как он его получил, вроде за спиной его не было). Сегодня в Казани о нем напомнили Черчесову, на что тот резонно среагировал: „А что тут странного? Я что, с инопланетянином сфотографировался?“. Кстати, Роналду не говорит по-русски, но показалось, что немного понимает... »

Cherchesov - «Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word...» pic.twitter.com/N71Q1YVBFd

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 22 июня 2017 г.