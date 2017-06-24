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Карпин: «Хочется победы России, но объективность заставляет предположить ничью»

Матч: МексикаМексика-:-РоссияРоссия
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Карпин Валерий , Полоз Дмитрий, Смолов Федор
Сегодня, 01:52 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о предстоящей игре сборной России против Мексики в третьем туре группового этапа Кубка Конфедераций:

«Мексиканцы отличаются от португальцев, и очень прилично. Мексика – команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии. У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.

Считается, что для России удобен соперник, который тяготеет к владению мячом? Для нас в нынешней ситуации абсолютно без разницы, к чему тяготеет соперник. Важнее, что мы сами сможем создать и противопоставить. Наша сборная такова, что реализация своих возможностей для неё более значима, чем тактика соперника.

Нужен ли против Мексики быстрый Полоз? Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.

Полоз – вместе со Смоловым или вместо Смолова?  Вместо – наверное, нет, потому что Смолов на данный момент – лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно. Защитников нужно точно 5, а не 4. С нашим набором защитников – только пять. Четыре могут обернуться катастрофой. Прогноз? Хочется победы наших. Но объективность заставляет предположить ничью».

Напомним, на матч Мексика - Россия назначена бригада арбитров из Саудовской Аравии.

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