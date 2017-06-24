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Почеттино желает купить хавбека «Фиорентины» Весино

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Фиорентина, Весино Матиас
Сегодня, 15:24 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Британская пресса утверждает, что «Тоттенхэм» всерьез рассчитывает приобрести полузащитника «Фиорентины» Матиаса Весино, и таково личное желание главного тренера Маурисио Почеттино. Ожидается, что лондонский клуб покинет Эрик Дайер, и тогда 26-летний уругваец станет прекрасной заменой.

В минувшем сезоне футболист провел 31 поединок в Серии А, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. 

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