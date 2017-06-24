30
Почеттино желает купить хавбека «Фиорентины» Весино
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Фиорентина, Весино Матиас
Сегодня, 15:24 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Британская пресса утверждает, что «Тоттенхэм» всерьез рассчитывает приобрести полузащитника «Фиорентины» Матиаса Весино, и таково личное желание главного тренера Маурисио Почеттино. Ожидается, что лондонский клуб покинет Эрик Дайер, и тогда 26-летний уругваец станет прекрасной заменой.
В минувшем сезоне футболист провел 31 поединок в Серии А, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Другие материалы по теме:
21:46 Слухи Защитник «Челси» Аке близок к переходу в «Борнмут» 2
18:53 ПСЖ поборется за Бэйла 3
60
Или войдите через