Луис Гарсия: «Месси закончит карьеру в „Барселоне“»

Бывший футболист «Барселоны» Луис Гарсия не представляет сегодняшнего именинника Лионеля Месси в ином клубе:

«Не думаю, что он уйдет из клуба, он здесь счастлив.

Конечно, временами он беспокоится о собственных интересах и интересах своей семьи, но уверен, что его все устраивает в Барселоне. Клуб знает, насколько много Лионель для них значит. Соглашение скоро будет. Не представляю его ни в одном другом клубе.

Месси был лицом „Барселоны“ в течение многих лет. Думаю, что здесь он и закончит карьеру».