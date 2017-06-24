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Луис Гарсия: «Месси закончит карьеру в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Гарсия Луис, Месси Лионель
Сегодня, 16:15 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист «Барселоны» Луис Гарсия не представляет сегодняшнего именинника Лионеля Месси в ином клубе:

«Не думаю, что он уйдет из клуба, он здесь счастлив.

Конечно, временами он беспокоится о собственных интересах и интересах своей семьи, но уверен, что его все устраивает в Барселоне. Клуб знает, насколько много Лионель для них значит. Соглашение скоро будет. Не представляю его ни в одном другом клубе.

Месси был лицом „Барселоны“ в течение многих лет. Думаю, что здесь он и закончит карьеру».

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