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Луис Гарсия: «Месси закончит карьеру в „Барселоне“»
Сегодня, 16:15 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший футболист «Барселоны» Луис Гарсия не представляет сегодняшнего именинника Лионеля Месси в ином клубе:
«Не думаю, что он уйдет из клуба, он здесь счастлив.
Конечно, временами он беспокоится о собственных интересах и интересах своей семьи, но уверен, что его все устраивает в Барселоне. Клуб знает, насколько много Лионель для них значит. Соглашение скоро будет. Не представляю его ни в одном другом клубе.
Месси был лицом „Барселоны“ в течение многих лет. Думаю, что здесь он и закончит карьеру».
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