Пицци: «Чилийцы чувствуют поддержку всех тех, кто находится в России»

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци в преддверии встречи третьего тура Кубка Конфедераций с Австралией поделился своими ожиданиями:

«Я не беспокоюсь по поводу физических кондиций команды, они находятся на высоком уровне. Мы готовы выйти на любой матч. Если вдруг мы сбавим обороты, то и наш соперник не сможет выдержать такой темп.

К сожалению, на момент начала матчей мы будем тренироваться и не сможем увидеть игры в группы А, которые пройдут в субботу. Возможно, посмотрим их в повторе, мы следим за всеми возможными соперниками. Но не пытаемся представить, кто может достаться нам в полуфинале, сейчас мы думаем только об игре с Австралией.

Болельщики придают нам сил. Для чилийского футбола это исторический момент. Мы чувствуем поддержку всех тех, кто находится в России, а также фанатов по всему миру».

Напомним, ранее чилийцы сыграли вничью со сборной Германии и теперь делят с ней первую строчку группы B.