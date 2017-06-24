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Пицци: «Чилийцы чувствуют поддержку всех тех, кто находится в России»

Матч: ЧилиЧили-:-АвстралияАвстралия
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Пицци Хуан Антонио
Сегодня, 13:46 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци в преддверии встречи третьего тура Кубка Конфедераций с Австралией поделился своими ожиданиями:

«Я не беспокоюсь по поводу физических кондиций команды, они находятся на высоком уровне. Мы готовы выйти на любой матч. Если вдруг мы сбавим обороты, то и наш соперник не сможет выдержать такой темп.

К сожалению, на момент начала матчей мы будем тренироваться и не сможем увидеть игры в группы А, которые пройдут в субботу. Возможно, посмотрим их в повторе, мы следим за всеми возможными соперниками. Но не пытаемся представить, кто может достаться нам в полуфинале, сейчас мы думаем только об игре с Австралией.

Болельщики придают нам сил. Для чилийского футбола это исторический момент. Мы чувствуем поддержку всех тех, кто находится в России, а также фанатов по всему миру».

Напомним, ранее чилийцы сыграли вничью со сборной Германии и теперь делят с ней первую строчку группы B.

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