Йорк: «МЮ — один из богатейших клубов и сможет привлечь любого игрока»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что в это трансферное окно главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо сделает серьезные приобретения:

«„Юнайтед“ определенно захочет усилить состав. Мы это знаем, это не секрет. МЮ - один из богатейших клубов мира, а теперь будет участвовать в Лиге чемпионов. Дела налаживаются. Победа в двух крупных турнирах нам помогла. Думаю, теперь мы сможем привлечь любого игрока. Моуриньо мог добиться этого и без Лиги чемпионов, но теперь мы там.

Все зависит от того, в каких талантах нуждается команда. Уверен, что у Жозе, как и у любого другого менеджера, есть свои цели. Думаю, что к началу сезона у нас будет три-четыре качественных футболиста. Тогда мы можем быть уверены, что теперь достаточно конкурентоспособны для борьбы за чемпионство в Премьер-Лиге».

Йорк тоже желает стать тренером, однако считает, что по отношению к темнокожим тренерам существует расовая неприязнь.