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Йорк: «МЮ — один из богатейших клубов и сможет привлечь любого игрока»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Йорк Дуайт, Моуриньо Жозе
Сегодня, 15:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что в это трансферное окно главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо сделает серьезные приобретения:

«„Юнайтед“ определенно захочет усилить состав. Мы это знаем, это не секрет. МЮ - один из богатейших клубов мира, а теперь будет участвовать в Лиге чемпионов. Дела налаживаются. Победа в двух крупных турнирах нам помогла. Думаю, теперь мы сможем привлечь любого игрока. Моуриньо мог добиться этого и без Лиги чемпионов, но теперь мы там.

Все зависит от того, в каких талантах нуждается команда. Уверен, что у Жозе, как и у любого другого менеджера, есть свои цели. Думаю, что к началу сезона у нас будет три-четыре качественных футболиста. Тогда мы можем быть уверены, что теперь достаточно конкурентоспособны для борьбы за чемпионство в Премьер-Лиге».

Йорк тоже желает стать тренером, однако считает, что по отношению к темнокожим тренерам существует расовая неприязнь.

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