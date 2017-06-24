Йоахим Лев пожелал сборной России выхода в полуфинал Кубка Конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пожелал российской команде добраться до полуфинала Кубка Конфедераций:

«Мне безразличен соперник по полуфиналу, к тому же мы еще туда не вышли и не стоит думать, что задача в группе уже решена. Мы будем смотреть матч сборной России, я желаю ей успеха, для всего турнира это было бы хорошо, если бы русские вышли из группы. Этот факт может вселить надежду в болельщиков перед чемпионатом мира. Это очень важный фактор, который не стоит упускать.

В матче против чилийцев я чувствовал, что игроки готовы хорошо, даже несмотря на тот факт, что у нас был ночной перелет в Казань. В игре против Камеруна мы будем выглядеть свежее. Некоторым игрокам я могу дать отдохнуть, это имеет смысл с учетом того, что у нас впереди могут быть еще два важных матча.

Сборная Камеруна - физически сильная команда, которая хорошо играет один в один, нам будет важно сыграть правильно и использовать свои шансы. Период между двумя матчами был коротким, мы имели время только для одной тренировки. Наша цель после хорошей игры против Чили - выйти в полуфинал. Не имеет значения, какое место мы займем в группе».

Напомним, сегодня сборной России предстоит решающая встреча с мексиканцами.