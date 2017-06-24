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Спаллетти: "Игроки должны думать: «Я и есть „Интер“!»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Интер, Спаллетти Лучано
Сегодня, 13:32 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о своем подходе к работе в клубе:

"У меня есть некоторые задумки, и я приложу все силы, чтобы донести до команды свои рабочие методы и убеждения. «Интер» — это команда, а не индивидуальности. У нас талантливые футболисты, но когда кто-то думает, что они уже выполнили свою часть работы, это в коллективе не работает.

Каждый, кто со мной работает, должен быть готов отдать всё. Парням нельзя думать в стиле: «Я Кандрева или Мурильо, и я играю в „Интере“». Они должны думать: «Я и есть „Интер!“» Надо всегда держать в голове великую историю клуба.

Я буду вдалбливать эту идею в них каждую минуту. Если они не поймут, что значит носить футболку «Интера», у нас ничего не получится".

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