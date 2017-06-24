Пеллегрино: «Хочу, чтобы поклонники гордились „Саутгемптоном“»

Маурисио Пеллегрино, новый наставник «Саутгемптона», поделился первыми впечатлениями на новом рабочем месте:

«Я с большой радостью становлюсь новым тренером „Саутгемптона“. Этот клуб обзавелся отличной репутацией за сильную и стабильную структуру, конкурентоспособность в Премьер-Лиге и игру в привлекательный футбол.

Думаю, что моя философия и культура клуба гармонично объединятся. Мы должны быть командой и на поле, и вне его. Хочу добиться того, чтобы поклонники гордились нашими игроками и чувствовали себя частью каждого матча.

Хочу побеждать, добиваться успеха и работать над командным духом, чтобы каждый отдавался делу на 100% и был готов постоять за ближнего».