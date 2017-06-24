Рейтинг@Mail.ru

Пеллегрино: «Хочу, чтобы поклонники гордились „Саутгемптоном“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Саутгемптон, Пеллегрино Маурисио
Сегодня, 14:10 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Роман Мельник

Маурисио Пеллегрино, новый наставник «Саутгемптона», поделился первыми впечатлениями на новом рабочем месте:

«Я с большой радостью становлюсь новым тренером „Саутгемптона“. Этот клуб обзавелся отличной репутацией за сильную и стабильную структуру, конкурентоспособность в Премьер-Лиге и игру в привлекательный футбол. 

Думаю, что моя философия и культура клуба гармонично объединятся. Мы должны быть командой и на поле, и вне его. Хочу добиться того, чтобы поклонники гордились нашими игроками и чувствовали себя частью каждого матча.

Хочу побеждать, добиваться успеха и работать над командным духом, чтобы каждый отдавался делу на 100% и был готов постоять за ближнего».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
DXTK [NITRO]
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:46 Пицци: «Чилийцы чувствуют поддержку всех тех, кто находится в России» 1
13:32 Спаллетти: "Игроки должны думать: «Я и есть „Интер“!» 5
12:05 Арбелоа: «Пришло время сказать себе „хватит“». 2
11:43 Верратти: «Если ПСЖ приобретет чемпионов, я с радостью останусь» 5
11:23 Дроздов: «Лидеры чемпионата Беларуси спокойно могут играть в РФПЛ» 19
10:18 Девич: «Возможность завершения карьеры? 20%» 3
08:37 Валенсия: «Игра сборной Чили на Кубке Конфедераций вызывает уважение» 5
08:27 Агент: «Месси мог стать игроком „Реала“» 27
07:42 Лапорта: «Было бы здорово, если бы Пике стал президентом „Барселоны“» 8
05:47 Курбис: «Даже вторую сборную Германии тяжело переиграть» 9
все материалы по этой теме
Турниры