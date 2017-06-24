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Арбелоа: «Пришло время сказать себе „хватит“».

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Арбелоа Альваро
Сегодня, 12:05 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа рассказал о том, что заставило его принять решение о завершении карьеры:

«Пришло время попрощаться. Я решил повесить бутсы на гвоздь и уйти из футбола. Многие люди предлагали мне продолжать, но тут дело уже не в физическом состоянии, а  в умственном.

Для меня футбол — это ежедневное состязание, тренировки, полная самоотдача. Происходившее с моей карьерой в последнее время не входит в список того, что мне нравится в футболе. Вот я и решил сказать себе „хватит“.

Часто мы любим планировать свое будущее определенным образом, но у жизни на тебя другие планы, надо уметь их встретить и принять. Не о таком последнем сезоне я мечтал, поэтому важно было оставаться честным с самим собой».

Напомним, в последней кампании Арбелоа выступал за «Вест Хэм», но в минувшем сезоне провел на поле всего 3 матча.

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