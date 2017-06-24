Роналдиньо — Зидану: «С днем рождения, мой друг!»
Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо поздравил наставника «Реала» Зинедина Зидана с 45-м днем рождения, который прошел в пятницу:
«С днем рождения, мой друг!
Ты один из тех людей, против кого мне было приятнее всего играть. Иногда я выигрывал, иногда проигрывал, но всегда был рад играть на одном поле с одним из лучших футболистов в истории.
Поздравляю также с невероятной тренерской карьерой. Ты — великий чемпион, который умеет понимать и направлять команду».
Parabéns meu amigo @zidane. Você é um dos caras com quem mais tive o prazer de dividir os gramados. Algumas vezes ganhando, outras perdendo, mas sempre com a alegria de encontrar um dos melhores jogadores do mundo, de todos os tempos. Parabéns também pela sua incrível trajetória como treinador, um grande campeão, que sabe entender e gerir um grupo! Feliz aniversário, meu amigo!
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Желаю ему крепкого здоровья,счастья в личной жизни,семейного благополучия!
А также успехов на тренерском мостике и новых побед с Реалом!