Роналдиньо — Зидану: «С днем рождения, мой друг!»

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо поздравил наставника «Реала» Зинедина Зидана с 45-м днем рождения, который прошел в пятницу:

«С днем рождения, мой друг!

Ты один из тех людей, против кого мне было приятнее всего играть. Иногда я выигрывал, иногда проигрывал, но всегда был рад играть на одном поле с одним из лучших футболистов в истории.

Поздравляю также с невероятной тренерской карьерой. Ты — великий чемпион, который умеет понимать и направлять команду».