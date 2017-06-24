Рейтинг@Mail.ru

Роналдиньо — Зидану: «С днем рождения, мой друг!»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин , Роналдиньо
Сегодня, 16:33 | Источник: Инстаграм Роналдиньо | Редакция: Роман Мельник

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо поздравил наставника «Реала» Зинедина Зидана с 45-м днем рождения, который прошел в пятницу:

«С днем рождения, мой друг!

Ты один из тех людей, против кого мне было приятнее всего играть. Иногда я выигрывал, иногда проигрывал, но всегда был рад играть на одном поле с одним из лучших футболистов в истории.

Поздравляю также с невероятной тренерской карьерой. Ты — великий чемпион, который умеет понимать и направлять команду».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:28
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:00, редактировал Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:44
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:41
, чтобы видеть комментарии
  13
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:11 Президент «Лиона»: «Будущее Жиру зависит от Венгера» 0
22:53 Президент «Лиона»: «Я пока даже не рассматривал предложение „Арсенала“ по Ляказетту» 2
22:15 Сантуш: «Новая Зеландия заслужила забить нам хотя бы один гол» 1
20:36 Фабиньо: «Моуриньо - великолепный тренер, и я бы хотел работать с великими тренерами» 4
18:14 Паулиньо: «Я очень рад, что такой великий клуб, как „Барселона“, заинтересован во мне» 1
18:03 Спаллетти: «Для „Интера“ участие в квалификации Лиги чемпионов - это задача-минимум» 4
17:42 Арбелоа: «Роналду останется в Мадриде» 7
17:10 Фассоне: «„Милан“ всё ещё ждёт предложений по Доннарумме» 4
17:04 Кэйхилл: «Чили — лучшая команда на Кубке Конфедераций» 2
16:47 Салах: «Впереди я могу занимать любую позицию» 3
все материалы по этой теме
Турниры