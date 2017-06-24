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Португалия разгромила Новую Зеландию

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия0 : 4ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 19:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Португалии одержала уверенную победу над командой Новой Зеландии (4:0) на Кубке Конфедераций-2017. В пареллельной встрече сборная России уступила команде Мексики (1:2).

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский».

Новая Зеландия – Португалия 0:4 (0:2)
Голы: Роналду 33 (пенальти), Бернарду Силва 37, Андре Силва 80, Нани 90.

Новая Зеландия: Маринович, Дюрэнт (Смелц 74), Смит, Дойл, Бокселл, Рохас, Льюис (Барбарусес 65), Томас, Вуд, Ингэм, Макглинчи (Туилома 37).
Главный тренер: Энтони Хадсон.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу, Нелсон Семеду, Алвеш, Бернарду Силва (Пицци 46), Данилу Перейра, Моутинью, Куарежма (Желсон Мартинш 84), Андре Силва, Роналду (Нани 67).
Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Предупреждения: Льюис 19, Нелсон Семеду 21, Пепе 56, Ингэм 82.

Судья: Марк Гейгер (США).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

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