Португалия разгромила Новую Зеландию
Сборная Португалии одержала уверенную победу над командой Новой Зеландии (4:0) на Кубке Конфедераций-2017. В пареллельной встрече сборная России уступила команде Мексики (1:2).
Санкт-Петербург, стадион «Крестовский».
Новая Зеландия – Португалия 0:4 (0:2)
Голы: Роналду 33 (пенальти), Бернарду Силва 37, Андре Силва 80, Нани 90.
Новая Зеландия: Маринович, Дюрэнт (Смелц 74), Смит, Дойл, Бокселл, Рохас, Льюис (Барбарусес 65), Томас, Вуд, Ингэм, Макглинчи (Туилома 37).
Главный тренер: Энтони Хадсон.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу, Нелсон Семеду, Алвеш, Бернарду Силва (Пицци 46), Данилу Перейра, Моутинью, Куарежма (Желсон Мартинш 84), Андре Силва, Роналду (Нани 67).
Главный тренер: Фернанду Сантуш.
Предупреждения: Льюис 19, Нелсон Семеду 21, Пепе 56, Ингэм 82.
Судья: Марк Гейгер (США).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
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Браво! Фантастическая игра! Вот это был удар!
Браво! Фантастическая игра! Вот это был удар!
У КриРо уже 2+1 на турнире в трех матчах, впрочем ничего нового, просто лучший игрок мира.
Во втором Видаль тоже наиграл на удаление.
Вопросы?
наверно у тебя и удаление не повлияли на исход матчей?))
Вам больше сказать нечего и нечем крыть.
Обиженные.
Португалию с уверенной победой!