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ЦСКА потерпел поражение от «Штурма» в контрольном матче
Сегодня, 21:09 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском поединке ЦСКА уступил австрийскому «Штурму».
ЦСКА – «Штурм» – 1:2 (1:1)
Голы: Чалов 12 - Цулехнер 34, Хуспек 70.
ЦСКА: Помазун, А.Березуцкий (Тошич 46), В.Березуцкий, Чернов, Набабкин, Натхо, Кучаев, Вернблум, Щенников, Витинью, Чалов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Штурм»: Зибенхандль, Ликояннис, Шульц (Шмид 72), Кох, Маресич (Поцманн 59), Ловрич, Хирлендер, Рехер (Хуспек, 59), Жуль, Алар (Шмербек, 59), Цулехнер.
Главный тренер: Франко Фода.
Предупреждения: Чернов 38, Цулехнер 51.
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