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ЦСКА потерпел поражение от «Штурма» в контрольном матче

Матч: ЦСКАЦСКА1 : 2ШтурмШтурм
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье
Сегодня, 21:09 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском поединке ЦСКА уступил австрийскому «Штурму».

ЦСКА – «Штурм» – 1:2 (1:1)
Голы: Чалов 12 - Цулехнер 34, Хуспек 70.

ЦСКА: Помазун, А.Березуцкий (Тошич 46), В.Березуцкий, Чернов, Набабкин, Натхо, Кучаев, Вернблум, Щенников, Витинью, Чалов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Штурм»: Зибенхандль, Ликояннис, Шульц (Шмид 72), Кох, Маресич (Поцманн 59), Ловрич, Хирлендер, Рехер (Хуспек, 59), Жуль, Алар (Шмербек, 59), Цулехнер.
Главный тренер: Франко Фода.

Предупреждения: Чернов 38, Цулехнер 51. 

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