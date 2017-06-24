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«Краснодар» разгромил ростовский СКА в контрольном матче

Матч: КраснодарКраснодар4 : 0СКАСКА
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье
Сегодня, 18:59 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном матче «Краснодар» разгромил ростовский СКА.

Краснодар, стадион «Академия ФК „Краснодар“»

«Крансодар» – СКА – 4:0 (2:0)
Голы: Перейра 12, Рамирес 41, Игнатьев 50, Жигулев 69.

«Краснодар»: Сафонов, Гранквист (Голубев 46), Петров (Бородин 46), Жиров, Рамирес (Налдо 46), Уткин (Сергеев 46 (Мацукатов 71)), Подберезкин (Бочко 46), Жоаозиньо (Жигулев 46), Перейра (Лаборде 46), Классон (Сулейманов), Комличенко (Игнатьев 46).
Главный тренер: Игорь Шалимов.

СКА: Солдатенко (Афанасьев 59), Казаченко, Мироник, Халиуллин (Федоров 7), Хинчагов, Арлашин, Гаранжа (Абациев 51), Васильев (Гыстаров 58), Шаповалов (Погожев 46 (Бабаев 61)), Шумилин (Караев 58), Боков.
Главный тренер: Михаил Куприянов.

Предупреждения: Гыстаров 65, Федоров 74, Лаборде 78, Караев 85.
Удаление: Федоров 87 (вторая желтая).

Судья: Алексей Стипиди.

Ранее «Краснодар» забил пять мячей в ворота «Черноморца».

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