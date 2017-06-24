Уилл Хьюз сменил «Дерби Каунти» на «Уотфорд»

Пресс-служба «Уотфорда» сообщает о том, что команду пополнил теперь уже экс-полузащитник «Дерби Каунти» Уилл Хьюз.

Сумма трансфера не разглашается. 22-летний хавбек поставил подпись под пятилетним контрактом с «шершнями».

В настоящее время Хьюз защищает цвета сборной Англии на молодежном чемпионате Европы, что проходит в Польше.