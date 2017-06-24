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Уилл Хьюз сменил «Дерби Каунти» на «Уотфорд»
Сегодня, 19:34 | Источник: ФК "Уотфорд" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Уотфорда» сообщает о том, что команду пополнил теперь уже экс-полузащитник «Дерби Каунти» Уилл Хьюз.
Сумма трансфера не разглашается. 22-летний хавбек поставил подпись под пятилетним контрактом с «шершнями».
В настоящее время Хьюз защищает цвета сборной Англии на молодежном чемпионате Европы, что проходит в Польше.
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