«Карабах» подписал вратаря донецкого «Шахтера» Каниболоцкого

Чемпион Азербайджана «Карабах» объявил о подписании голкипера донецкого «Шахтера» Антона Каниболоцкого. Соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 29-летний футболист был лишь третьим вратарем «горняков» и по разу вышел на поле в чемпионате и Кубке Украины.

Напомним, что 28 июня товарищескую встречу с «Карабахом» проведет московское «Динамо».