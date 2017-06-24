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«Карабах» подписал вратаря донецкого «Шахтера» Каниболоцкого
Сегодня, 14:17 | Источник: ФК "Кан" | Редакция: Роман Мельник
Чемпион Азербайджана «Карабах» объявил о подписании голкипера донецкого «Шахтера» Антона Каниболоцкого. Соглашение рассчитано на два года.
В минувшем сезоне 29-летний футболист был лишь третьим вратарем «горняков» и по разу вышел на поле в чемпионате и Кубке Украины.
Напомним, что 28 июня товарищескую встречу с «Карабахом» проведет московское «Динамо».
«Qarabağ»ımız ukraynalı qolkiper Anton Kanibolotski ilə ikiillik müqavilə imzaladı. #QarabağFK #transfer pic.twitter.com/IMBTJCf1pd
— Qarabağ FK (@FKQarabagh) 24 июня 2017 г.
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