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«Карабах» подписал вратаря донецкого «Шахтера» Каниболоцкого

Соккер.Ру // Карабах, Шахтер Дн, Каниболоцкий Антон
Сегодня, 14:17 | Источник: ФК "Кан" | Редакция: Роман Мельник

Чемпион Азербайджана «Карабах» объявил о подписании голкипера донецкого «Шахтера» Антона Каниболоцкого. Соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 29-летний футболист был лишь третьим вратарем «горняков» и по разу вышел на поле в чемпионате и Кубке Украины.

Напомним, что 28 июня товарищескую встречу с «Карабахом» проведет московское «Динамо».

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