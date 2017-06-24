Александр Менди перейдет в «Бордо»

Состав «Бордо», занявшего 6-е место в Лиге 1 по итогам сезона, в скором времени пополнится нападающим Александром Менди. Контракт с 23-летним футболистом «Генгама» еще не заключен, вначале клубам нужно оформить все необходимые документы, а игроку пройти медосмотр. Тем не менее, принципиальная договоренность уже достигнута.

Французский форвард в минувшем сезоне провел 22 матча в футболке «Генгама», забил 3 гола и отметился одной голевой передачей.

Ранее «Бордо» объявил о подписании соглашения с голкипером «Ренна» Бенуа Костилем.