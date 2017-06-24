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Александр Менди перейдет в «Бордо»
Сегодня, 10:03 | Источник: ФК "Бордо" | Редакция: Роман Мельник
Состав «Бордо», занявшего 6-е место в Лиге 1 по итогам сезона, в скором времени пополнится нападающим Александром Менди. Контракт с 23-летним футболистом «Генгама» еще не заключен, вначале клубам нужно оформить все необходимые документы, а игроку пройти медосмотр. Тем не менее, принципиальная договоренность уже достигнута.
Французский форвард в минувшем сезоне провел 22 матча в футболке «Генгама», забил 3 гола и отметился одной голевой передачей.
Ранее «Бордо» объявил о подписании соглашения с голкипером «Ренна» Бенуа Костилем.
Un accord de principe a été trouvé avec l'@EAGuingamp pour le transfert de l'attaquant Alexandre Mendy. ⏩https://t.co/ayMNVyL7zO pic.twitter.com/2Tw4gqRjzK
— FCGirondins Bordeaux (@girondins) 23 июня 2017 г.
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