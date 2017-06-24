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«Рейнджерс» приобрел голкипера «Селтика»
Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Рейнджерс, Селтик, МаКадамс Айдан
Сегодня, 09:52 | Источник: ФК "Рейнджерс" | Редакция: Роман Мельник
«Рейнджерс» объявил о своей очередной покупке. К команде присоединился Айдан МакАдамс, голкипер молодежного состава принципиального соперника «Рейнджерс» — «Селтика». 18-летний страж ворот подписал 3-летний контракт с новым клубом.
В прошлом году вратарь попал в основной состав сборной Шотландии на юношеском Евро.
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