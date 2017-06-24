«Рейнджерс» приобрел голкипера «Селтика»

«Рейнджерс» объявил о своей очередной покупке. К команде присоединился Айдан МакАдамс, голкипер молодежного состава принципиального соперника «Рейнджерс» — «Селтика». 18-летний страж ворот подписал 3-летний контракт с новым клубом.

В прошлом году вратарь попал в основной состав сборной Шотландии на юношеском Евро.