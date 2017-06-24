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СМИ: «Лоренцо Пеллегрини перейдёт в „Рому“ в ближайшие 48 часов»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сассуоло, Рома, Пеллегрини Лоренцо
Сегодня, 21:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Рома» объявит о трансфере полузащитника «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини в ближайшие 48 часов, утверждают в Италии.
По слухам, «волки» заплатят за 21-летнего футболиста 10 млн евро - сумму отступных, прописанную в контракте хавбека.
В данный момент Пеллегрини защищает цвета сборной Италии на молодежном чемпионате Европы, что проходит в Польше.
Отметим, что Лоренцо является выпускником клубной академии «Ромы», но летом 2015 года был продан римским клубом в «Сассуоло» за 1.25 млн евро.
Не исключено, что после возвращения в «Рому» игрок может быть продан «Ювентусу».
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