СМИ: «Лоренцо Пеллегрини перейдёт в „Рому“ в ближайшие 48 часов»

«Рома» объявит о трансфере полузащитника «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини в ближайшие 48 часов, утверждают в Италии.

По слухам, «волки» заплатят за 21-летнего футболиста 10 млн евро - сумму отступных, прописанную в контракте хавбека.

В данный момент Пеллегрини защищает цвета сборной Италии на молодежном чемпионате Европы, что проходит в Польше.

Отметим, что Лоренцо является выпускником клубной академии «Ромы», но летом 2015 года был продан римским клубом в «Сассуоло» за 1.25 млн евро.

Не исключено, что после возвращения в «Рому» игрок может быть продан «Ювентусу».